В Минздраве отметили рост числа потенциальных доноров костного мозга

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в базах данных доноров России увеличивается, это позволяет снижать потребность в поиске доноров за рубежом, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Важно отметить увеличение числа потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, найденных в базах данных доноров в России, что снижает потребность в поиске и приобретении дорогостоящего донорского материала за рубежом",- сказал Камкин на заседании рабочей группы при Минздраве РФ по совершенствованию законодательства по вопросам донорства костного мозга.
Он уточнил, что в настоящее время в России функционирует объединённая база данных потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сформированная 14 медицинскими организациями государственной системы здравоохранения федерального и регионального уровня, включающая более 96 тысяч потенциальных доноров.
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