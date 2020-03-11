В Минздраве отметили рост числа потенциальных доноров костного мозга

Он уточнил, что в настоящее время в России функционирует объединённая база данных потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сформированная 14 медицинскими организациями государственной системы здравоохранения федерального и регионального уровня, включающая более 96 тысяч потенциальных доноров.