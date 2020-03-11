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В Минздраве отметили рост числа потенциальных доноров костного мозга
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РИА Новости

В Минздраве отметили рост числа потенциальных доноров костного мозга

15:29 11.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в базах данных доноров России увеличивается, это позволяет снижать потребность в поиске доноров за рубежом, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Важно отметить увеличение числа потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, найденных в базах данных доноров в России, что снижает потребность в поиске и приобретении дорогостоящего донорского материала за рубежом",- сказал Камкин на заседании рабочей группы при Минздраве РФ по совершенствованию законодательства по вопросам донорства костного мозга.
Он уточнил, что в настоящее время в России функционирует объединённая база данных потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сформированная 14 медицинскими организациями государственной системы здравоохранения федерального и регионального уровня, включающая более 96 тысяч потенциальных доноров.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
7 ноября 2019, 09:22
Голикова поручила утвердить план по развитию донорства костного мозга
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РоссияЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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