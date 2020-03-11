Меркель пообещала помочь Италии в борьбе с коронавирусом

"Будем говорить с итальянскими коллегами, я еще раз переговорю в следующие дни с премьер-министром Конте. То, что мы можем сделать и за что можем нести ответственность, мы будем делать", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине, добавив, что Италия "не единственная страна, которая находится в стрессе" от сложившейся ситуации.