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Меркель пообещала помочь Италии в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Меркель пообещала помочь Италии в борьбе с коронавирусом

15:25 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 11 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала сделать все, что можно, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
"Будем говорить с итальянскими коллегами, я еще раз переговорю в следующие дни с премьер-министром Конте. То, что мы можем сделать и за что можем нести ответственность, мы будем делать", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине, добавив, что Италия "не единственная страна, которая находится в стрессе" от сложившейся ситуации.
Она добавила, что перемещение "медицинского персонала из одной страны в другую, учитывая языковой барьер, не такое простое дело".
В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса третьего человека в Германии. Все случаи зафиксированы в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1296, сообщил во вторник институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАнгела МеркельГерманияИталияВ мире
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