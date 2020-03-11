Учения НАТО в Норвегии прекратили из-за коронавируса

Руководство учений приняло такое решение по причине того, что ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля. "Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период", - приводит телекомпания слова руководителя учений Руне Якобсена.

За последние сутки число заболевших в Норвегии резко выросло – если в конце дня вторника институт общественного здравоохранения сообщал о 277 заболевших по всей стране, то к середине дня среды их количество увеличилось до 430. Норвежские медики считают предпринятые меры в стране недостаточными и призывают власти усиливать их, в частности, переводить как можно больше работающих на удаленную форму работы, а жителям страны рекомендуют отказаться от поездок за рубеж.