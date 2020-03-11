В Подмосковье четверо военных пострадали при взрыве баллона в части

"В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.