В Подмосковье четверо военных пострадали при взрыве баллона в части

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Один военнослужащий госпитализирован, еще трое получили ушибы из-за взрыва баллона во время хозяйственных работ в воинской части в Луховицком районе Московской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Отмечается, что 11 марта в воинской части в Луховицком районе во время хозяйственных работ по сортировке металлолома разрушился корпус баллона, находящегося под давлением.
"В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.