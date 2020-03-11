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В Подмосковье четверо военных пострадали при взрыве баллона в части
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РИА Новости

В Подмосковье четверо военных пострадали при взрыве баллона в части

15:19 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Один военнослужащий госпитализирован, еще трое получили ушибы из-за взрыва баллона во время хозяйственных работ в воинской части в Луховицком районе Московской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Отмечается, что 11 марта в воинской части в Луховицком районе во время хозяйственных работ по сортировке металлолома разрушился корпус баллона, находящегося под давлением.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
5 марта, 02:20
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
"В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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