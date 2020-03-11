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2020-03-11T16:05+0300
https://ria.ru/20200311/1568436992.html
ГП признала нежелательной работу НПО "Европейский фонд за демократию"
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РИА Новости

ГП признала нежелательной работу НПО "Европейский фонд за демократию"

15:18 11.03.2020 (обновлено: 16:05 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу международной неправительственной организации "Европейский фонд за демократию" (ЕФД), сообщается на сайте ведомства.
"Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации European Endowment for Democracy, зарегистрированной на территории Бельгии", - говорится в релизе.
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По данным прокуратура, работа этой НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России". Детали не уточняются.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России, который и уполномочен вносить НПО в соответствующий перечень.
ЕФД создан в 2013 году Евросоюзом как автономный международный целевой фонд "для содействия развитию демократии" в странах Восточного партнерства, Ближнего Востока, Северной Африки, Турции и некоторых других.
Судя по сайту НПО, фонд поддерживает в указанных странах "организации гражданского общества, демократические движения, гражданских и политических активистов, а также независимые медиаплатформы и журналистов".
Россия, судя по сайту организации, не числится среди приоритетных направлений сотрудничества, хотя отдельные проекты из РФ могут претендовать на гранты ЕФД.
Закон, позволяющий присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус нежелательных в России, принят в 2015 году.
Таким организациям запрещено работать в России, их структурные подразделения закрываются, а распространение информационных материалов попадает под запрет.
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ЕвросоюзГенеральная прокуратура РФОбщество
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