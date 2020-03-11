Поклонская рассказала о "претензии" к Володину

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Во время работы в Госдуме не всегда есть время отдохнуть, рассказала депутат Наталья Поклонская в интервью телеканалу RT.
Так она ответила на вопрос, какие претензии у нее накопились к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
"Только выйдешь кофе выпить с пленарного заседания, и по телевизору слышно: "Депутаты, голосуем только сам за себя". А, ешкин кот, обратно бежишь", — смеясь, призналась Поклонская.
Еще два замечания к Володину она назвать затруднилась.