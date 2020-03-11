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2020-03-11T16:24+0300
https://ria.ru/20200311/1568436963.html
Поклонская рассказала о "претензии" к Володину
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РИА Новости

Поклонская рассказала о "претензии" к Володину

15:18 11.03.2020 (обновлено: 16:24 11.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Во время работы в Госдуме не всегда есть время отдохнуть, рассказала депутат Наталья Поклонская в интервью телеканалу RT.
Так она ответила на вопрос, какие претензии у нее накопились к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
"Только выйдешь кофе выпить с пленарного заседания, и по телевизору слышно: "Депутаты, голосуем только сам за себя". А, ешкин кот, обратно бежишь", — смеясь, призналась Поклонская.
Еще два замечания к Володину она назвать затруднилась.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
работать нужно,а не кофе попивать
11 марта, 16:03
АПАлександр Перов
1000005
Ужас какой то. За 400 кило рублей в месяц так себя истязать. Во истину, только из высших альтруистических соображений на работу ходят. Другого разумного объяснения, лично я, не нахожу!
11 марта, 19:49
РСРадик Сафаргалиев
480002
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