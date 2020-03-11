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Число погибших в ДТП с фурой в Ростовской области выросло до пяти
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РИА Новости

Число погибших в ДТП с фурой в Ростовской области выросло до пяти

15:16 11.03.2020 (обновлено: 15:32 11.03.2020)
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской областиМесто ДТП в Миллеровском районе Ростовской области
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Ростовской области скончался в больнице, число погибших увеличилось до пяти, сообщил РИА Новости представитель больницы.
Авария произошла в среду рано утром на 869-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительной информации областного главка МВД, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro уснул за рулем и столкнулся с впереди идущей фурой. Четыре человека погибли на месте, еще пятеро были доставлены в больницу.
Как сообщал областной Минздрав, один из пострадавших был прооперирован и находился в тяжелом состоянии в реанимации. Еще четверо получили травмы легкой и средней тяжести.
"Мужчина, который находился в тяжелом состоянии, скончался", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что еще один пострадавший был выписан. Еще трое остаются в больнице, их состояние удовлетворительное.
По информации областного ГИБДД, после аварии движение по трассе осуществлялось по одной полосе. "В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
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