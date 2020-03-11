Число погибших в ДТП с фурой в Ростовской области выросло до пяти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Один из пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Ростовской области скончался в больнице, число погибших увеличилось до пяти, сообщил РИА Новости представитель больницы.

Авария произошла в среду рано утром на 869-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительной информации областного главка МВД, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro уснул за рулем и столкнулся с впереди идущей фурой. Четыре человека погибли на месте, еще пятеро были доставлены в больницу.

Как сообщал областной Минздрав, один из пострадавших был прооперирован и находился в тяжелом состоянии в реанимации. Еще четверо получили травмы легкой и средней тяжести.

"Мужчина, который находился в тяжелом состоянии, скончался", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще один пострадавший был выписан. Еще трое остаются в больнице, их состояние удовлетворительное.