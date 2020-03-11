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Эксперт усомнился в создании вакцины от коронавируса до 2021 года
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РИА Новости

Эксперт усомнился в создании вакцины от коронавируса до 2021 года

15:11 11.03.2020 (обновлено: 16:17 11.03.2020)
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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БЕРЛИН, 11 мар – РИА Новости. Разработка вакцины от коронавируса займет минимум год, до 2021 года ее появление нереально, заявил на пресс-конференции в Берлине глава института Роберта Коха Лотар Вилер.
"Вакцина когда-либо появится, но это займет еще некоторое время, год, до 2021 года это нереально", - сказал глава института.
В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса трех человек в Германии. Все случаи зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1296, сообщал институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗБерлин (город)В мире
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