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Житель Хакасии убил незнакомую женщину на глазах у мужа
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РИА Новости

Житель Хакасии убил незнакомую женщину на глазах у мужа

15:10 11.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Житель Хакасии несколько раз ударил ножом и камнем по голове незнакомую женщину, выходившую с мужем из магазина в селе Бельтрийское Аскизского района республики, сообщает в среду ГСУ СК региона.
По данным следствия, инцидент произошел 7 марта.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Гражданские супруги вышли из магазина "Серебряный шар" ... В это время к ним подбежал ранее незнакомый 34-летний мужчина и набросился с ножом на 37-летнюю женщину, нанеся не менее пяти ударов в область жизненно важных органов, после чего, взяв с земли камень, ударил им женщину по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась в этот же день в реанимационном отделении местной больницы", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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Республика ХакасияПроисшествия
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