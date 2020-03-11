Житель Хакасии убил незнакомую женщину на глазах у мужа

"Гражданские супруги вышли из магазина "Серебряный шар" ... В это время к ним подбежал ранее незнакомый 34-летний мужчина и набросился с ножом на 37-летнюю женщину, нанеся не менее пяти ударов в область жизненно важных органов, после чего, взяв с земли камень, ударил им женщину по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась в этот же день в реанимационном отделении местной больницы", - говорится в сообщении.