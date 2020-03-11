Во Франции арестовали мужчину, продававшего просроченные маски

"Бдительность жандармов позволила положить конец мошенничеству, которое могло обернуться реальными проблемами со здоровьем", - говорится в сообщении.
26 февраля, 13:17На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
По информации газеты Parisien, при обыске у мужчины жандармы обнаружили 9,4 тысячи масок, 3,3 тысячи перчаток, а также почти 100 флаконов антисептического геля разных объемов. У всего товара, который продавец выставлял на онлайн-площадке Bon Coin, был истекший срок годности.
В настоящее время незадачливый предприниматель помещен под стражу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Теперь приобрести маски в аптеке можно только при наличии выписанного врачом рецепта.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
По последим данным, вирус во Франции подхватили 1784 человек, 33 заразившихся скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.