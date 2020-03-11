Во Франции арестовали мужчину, продававшего просроченные маски

По информации газеты Parisien, при обыске у мужчины жандармы обнаружили 9,4 тысячи масок, 3,3 тысячи перчаток, а также почти 100 флаконов антисептического геля разных объемов. У всего товара, который продавец выставлял на онлайн-площадке Bon Coin, был истекший срок годности.