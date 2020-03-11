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Во Франции арестовали мужчину, продававшего просроченные маски
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РИА Новости

Во Франции арестовали мужчину, продававшего просроченные маски

15:09 11.03.2020
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© Philippe HuguenСотрудники жандармерии и полиции, Франция
Сотрудники жандармерии и полиции, Франция
© Philippe Huguen
Сотрудники жандармерии и полиции, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Мужчину, торговавшего в интернете просроченными масками и антисептическими гелями для рук, поместили под стражу во Франции, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте национальной жандармерии в Twitter.
"Бдительность жандармов позволила положить конец мошенничеству, которое могло обернуться реальными проблемами со здоровьем", - говорится в сообщении.
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По информации газеты Parisien, при обыске у мужчины жандармы обнаружили 9,4 тысячи масок, 3,3 тысячи перчаток, а также почти 100 флаконов антисептического геля разных объемов. У всего товара, который продавец выставлял на онлайн-площадке Bon Coin, был истекший срок годности.
В настоящее время незадачливый предприниматель помещен под стражу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Теперь приобрести маски в аптеке можно только при наличии выписанного врачом рецепта.
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По последим данным, вирус во Франции подхватили 1784 человек, 33 заразившихся скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЭммануэль МакронХубэйВОЗФранцияКитайУханьВ мире
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