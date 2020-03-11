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Utair приостановит полеты в Милан до конца мая из-за коронавируса
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РИА Новости

Utair приостановит полеты в Милан до конца мая из-за коронавируса

15:08 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании ЮТэйр
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") приостанавливает полеты в Милан до конца мая из-за вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"В связи со вспышкой коронавируса в Италии Utair приостанавливает рейсы из Москвы в Милан и обратно в период с 20 марта по 31 мая. В интересах пассажиров отмененных рейсов авиакомпания вернет деньги за билеты в полном объеме, в том числе по невозвратным тарифам, без каких-либо удержаний", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что выполнит три рейса по данному маршруту: 11, 15 и 18 марта — для того чтобы у клиентов авиакомпании была возможность вернуться из поездок.
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