Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T15:28+0300
https://ria.ru/20200311/1568436174.html
Мэр Якутска пожаловалась на угрозы из-за скандала с животными
https://cdn21.img.ria.ru/images/155190/33/1551903301_299:155:1186:654_1036x0_80_0_0_f1e9a3a4cc1ad2cf1f491ae82650478d.jpg
РИА Новости

Мэр Якутска пожаловалась на угрозы из-за скандала с животными

15:05 11.03.2020 (обновлено: 15:28 11.03.2020)
1936
© Фото : официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
© Фото : официальный сайт Окружной администрации Якутска
ЯКУТСК, 11 мар — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева пожаловалась на оскорбления и угрозы, поступающие ей в соцсетях, из-за скандала в пункте передержки животных, где ветеринары выявили вирус бешенства и усыпили около 200 собак и кошек.
"Мне пригрозили, что лопатой отрубят мне голову и положат меня в тот же контейнер, к этим же собакам…", — сказала журналистам Авксентьева на пресс-конференции из-за резонансных событий в муниципальном пункте передержки животных.
Злая собака
Вчера, 14:57
В Якутске намерены продолжить успылять "подозрительных" животных
По словам градоначальницы, она не намерена подавать заявление в полицию. "Сейчас занимаюсь тем, что блокирую такие аккаунты и даже привлекла для этого помощников. <…> Делаю это ровно для того, чтобы не допускать вражды и розни. И не допускать преследования, в первую очередь, тех людей, которые в эмоциях высказывают такие угрозы и оскорбления, — это делается прежде всего в их же интересах. <…> Подавать на них заявление я не буду, потому что просто мне некогда. Пусть это останется на их совести", — отметила она.
Мэр добавила, что считает ситуацию с валом оскорблений, в том числе из-за рубежа, недостойной современного гражданского общества, и призвала "максимально содействовать тому, чтобы распространять правдивую информацию".
По данным департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства сведения о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором — 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.
Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.
Собака в пункте передержки. Стоп-кадр из видео
Вчера, 08:00
Трупов - гора. Якутский приют винят в массовом убийстве собак и кошек
25273204
Обсудить 1
Владимир СолодовСардана АвксентьеваЯкутскОбщество
Рекомендуем
Женщина в Каире
В Египте гражданам дали отгул из-за надвигающегося мощного урагана
Самки белого жирафа и ее детеныш в заповеднике в кенийском округе Гарисса
В Кении нашли останки двух редких белых жирафов
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Злая собака
В Якутске намерены продолжить успылять "подозрительных" животных
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Собака в пункте передержки. Стоп-кадр из видео
Трупов - гора. Якутский приют винят в массовом убийстве собак и кошек
Калининград
В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Ученые подтвердили права России на арктический шельф
Сотрудник полиции
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
Лента новостейМолния