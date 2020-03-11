Мэр Якутска пожаловалась на угрозы из-за скандала с животными

ЯКУТСК, 11 мар — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева пожаловалась на оскорбления и угрозы, поступающие ей в соцсетях, из-за скандала в пункте передержки животных, где ветеринары выявили вирус бешенства и усыпили около 200 собак и кошек.
"Мне пригрозили, что лопатой отрубят мне голову и положат меня в тот же контейнер, к этим же собакам…", — сказала журналистам Авксентьева на пресс-конференции из-за резонансных событий в муниципальном пункте передержки животных.
По словам градоначальницы, она не намерена подавать заявление в полицию. "Сейчас занимаюсь тем, что блокирую такие аккаунты и даже привлекла для этого помощников. <…> Делаю это ровно для того, чтобы не допускать вражды и розни. И не допускать преследования, в первую очередь, тех людей, которые в эмоциях высказывают такие угрозы и оскорбления, — это делается прежде всего в их же интересах. <…> Подавать на них заявление я не буду, потому что просто мне некогда. Пусть это останется на их совести", — отметила она.
Мэр добавила, что считает ситуацию с валом оскорблений, в том числе из-за рубежа, недостойной современного гражданского общества, и призвала "максимально содействовать тому, чтобы распространять правдивую информацию".
По данным департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства сведения о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором — 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.
Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.