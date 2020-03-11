Мэр Якутска пожаловалась на угрозы из-за скандала с животными

По словам градоначальницы, она не намерена подавать заявление в полицию. "Сейчас занимаюсь тем, что блокирую такие аккаунты и даже привлекла для этого помощников. <…> Делаю это ровно для того, чтобы не допускать вражды и розни. И не допускать преследования, в первую очередь, тех людей, которые в эмоциях высказывают такие угрозы и оскорбления, — это делается прежде всего в их же интересах. <…> Подавать на них заявление я не буду, потому что просто мне некогда. Пусть это останется на их совести", — отметила она.