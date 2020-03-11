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В Румынии число случаев заражения коронавирусом возросло до 31
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РИА Новости

В Румынии число случаев заражения коронавирусом возросло до 31

15:04 11.03.2020
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© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaСкорая помощь в Румынии
Скорая помощь в Румынии
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Скорая помощь в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Два новых случая коронавируса нового типа зарегистрировали в Румынии, всего в стране насчитывается 31 случай заражения этой инфекцией, сообщает государственный секретарь румынского министерства здравоохранения Нелу Татару.

"На данный момент министерство здравоохранения подтверждает, что у 31 человека был диагностирован коронавирус COVID-19", - заявил Татару на брифинге, транслируемом на странице МВД Румынии в Facebook.

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Министерство труда и социальной защиты рекомендует работодателям обеспечить для сотрудников возможность работать удаленно. МВД сообщает, что государственные учреждения обязаны построить рабочий график таким образом, чтобы сотрудники появлялись на рабочем месте поэтапно — часть к восьми утра, часть — в девять часов, часть — к десяти, то же самое касается и ухода с работы. Власти надеются, что подобная мера позволит уменьшить пассажиропоток в утренние и вечерние часы.
Ранее власти Румынии отменили авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. Также в стране отменили занятия в детских садах и школах.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРумынияЮжная КореяКитайИталияВ мире
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