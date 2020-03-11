В Румынии число случаев заражения коронавирусом возросло до 31

"На данный момент министерство здравоохранения подтверждает, что у 31 человека был диагностирован коронавирус COVID-19", - заявил Татару на брифинге, транслируемом на странице МВД Румынии в Facebook.

Министерство труда и социальной защиты рекомендует работодателям обеспечить для сотрудников возможность работать удаленно. МВД сообщает, что государственные учреждения обязаны построить рабочий график таким образом, чтобы сотрудники появлялись на рабочем месте поэтапно — часть к восьми утра, часть — в девять часов, часть — к десяти, то же самое касается и ухода с работы. Власти надеются, что подобная мера позволит уменьшить пассажиропоток в утренние и вечерние часы.