В Румынии число случаев заражения коронавирусом возросло до 31

КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Два новых случая коронавируса нового типа зарегистрировали в Румынии, всего в стране насчитывается 31 случай заражения этой инфекцией, сообщает государственный секретарь румынского министерства здравоохранения Нелу Татару.
"На данный момент министерство здравоохранения подтверждает, что у 31 человека был диагностирован коронавирус COVID-19", - заявил Татару на брифинге, транслируемом на странице МВД Румынии в Facebook.
26 февраля, 13:17На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Министерство труда и социальной защиты рекомендует работодателям обеспечить для сотрудников возможность работать удаленно. МВД сообщает, что государственные учреждения обязаны построить рабочий график таким образом, чтобы сотрудники появлялись на рабочем месте поэтапно — часть к восьми утра, часть — в девять часов, часть — к десяти, то же самое касается и ухода с работы. Власти надеются, что подобная мера позволит уменьшить пассажиропоток в утренние и вечерние часы.
Ранее власти Румынии отменили авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. Также в стране отменили занятия в детских садах и школах.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса