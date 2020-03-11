Швейцария ввела спецконтроль на границе с Италией из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 11 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария вводит спецконтроль на границе с Италией в кантоне Тичино из-за коронавируса и переводит все движение на основные пункты погранконтроля, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Как отмечается, весь траффик из Италии и в Италию начиная с сегодняшнего дня будет проводиться через основные погранпункты. При этом девять второстепенных пунктов пересечения границы с Италией будут закрыты до дальнейшего распоряжения.

До этого, начиная с понедельника, Швейцария уже ввела контроль на границе, в частности, проверяя рабочие визы людей, направляющихся с территории Италии в Конфедерацию. Также в рамках дорожных и железнодорожных проверок прибывающих из Италии путешественников информируют о существующих ограничениях на отдых и туристические поездки и рекомендуют им воздержаться от поездок из Италии в Швейцарию, насколько это возможно.

Для предотвращения распространения нового коронавируса в Швейцарии правительство страны 28 февраля ввело запрет на проведение крупномасштабных мероприятий с участием свыше 1000 человек. Также 8 марта, после решения премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть на карантин ряд северных регионов страны, Швейцария приняла решения частично закрыть свою границу с Италией. Перемещение разрешено только для рабочей силы и товаров.

В Берне подчеркнули, что не будут препятствовать проезду на свою территорию жителей Италии, которые работают в Конфедерации. А также не будут запрещать швейцарцам работать в закрытых регионах Италии. При этом на обычных швейцарцев распространяется требование не приезжать в итальянские регионы, которые были закрыты на карантин.