Патриарх Кирилл прокомментировал прошедшую в Аммане встречу

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал прошедшую в конце февраля встречу глав и представителей поместных Церквей в Аммане "первой попыткой соборного обсуждения" кризиса в мировом православии в связи с украинским расколом.
"Хотел бы особенно остановиться на встрече глав и представителей поместных православных Церквей в Иордании. Это была первая попытка соборного обсуждения проблемы, возникшей во вселенском православии в связи с развитием событий на Украине", - сказал патриарх, открывая в среду первое в этом году заседание Священного Синода Русской православной церкви.
Предстоятель РПЦ сообщил, что представит некоторую информацию об этом событии, а потом участники заседания смогут обсудить данную тему.
В Иордании 26 февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Патриарх Феофил предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет