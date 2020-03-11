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Религия и мировоззрение
2020-03-11T15:06+0300
https://ria.ru/20200311/1568435982.html
Патриарх Кирилл прокомментировал прошедшую в Аммане встречу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156316/94/1563169466_0:235:2898:1865_1036x0_80_0_0_1762c486cbb4f3b5c04624b804c338dd.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл прокомментировал прошедшую в Аммане встречу

15:04 11.03.2020 (обновлено: 15:06 11.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал прошедшую в конце февраля встречу глав и представителей поместных Церквей в Аммане "первой попыткой соборного обсуждения" кризиса в мировом православии в связи с украинским расколом.
"Хотел бы особенно остановиться на встрече глав и представителей поместных православных Церквей в Иордании. Это была первая попытка соборного обсуждения проблемы, возникшей во вселенском православии в связи с развитием событий на Украине", - сказал патриарх, открывая в среду первое в этом году заседание Священного Синода Русской православной церкви.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
29 февраля, 20:24Религия и мировоззрение
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Предстоятель РПЦ сообщил, что представит некоторую информацию об этом событии, а потом участники заседания смогут обсудить данную тему.
В Иордании 26 февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Патриарх Феофил предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира.
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
21 февраля, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАмман (город)В мире
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