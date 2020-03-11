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На юге России пожароопасный сезон в лесах начался на месяц раньше
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РИА Новости

На юге России пожароопасный сезон в лесах начался на месяц раньше

15:01 11.03.2020
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© Фото : официальный телеграм-канал главы администрации Краснодарского краяПожар в Краснодарском крае. 11 марта 2020
Пожар в Краснодарском крае. 11 марта 2020
© Фото : официальный телеграм-канал главы администрации Краснодарского края
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Высокие классы пожарной опасности зафиксированы на юге европейской территории России на месяц раньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении Росгидромета.
"В связи с аномально теплой погодой, установившейся на юге европейской территории России, в Республике Крым, Краснодарском крае и Республике Адыгея по состоянию на 11 марта 2020 года отмечается 3-й (средний), местами 4-й (высокий) класс пожарной опасности, что на месяц опережает начало пожароопасного сезона 2019 года", - говорится в сообщении.
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РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Происшествия
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