Музей Мунка в Осло закрыли на две недели из-за коронавируса

"Со среды с 11.00 (13.00 мск) мы закрываем музей Мунка. Эта мера связана со снижением риска возможного распространения коронавирусной инфекции. Мы закрываемся на 2 недели, до 25 марта. Мы следим за ситуацией и следуем рекомендациям института общественного здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте.