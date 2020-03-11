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Музей Мунка в Осло закрыли на две недели из-за коронавируса
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РИА Новости

Музей Мунка в Осло закрыли на две недели из-за коронавируса

14:59 11.03.2020
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© РИА Новости / Ирина ГордонМузей Эдварда Мунка в Осло
Музей Эдварда Мунка в Осло
© РИА Новости / Ирина Гордон
МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Руководство музея Мунка, являющегося одной из главных достопримечательностей норвежской столицы, в среду приняло решение закрыть двери для посетителей как минимум на 2 недели, чтобы снизить риск распространения коронавируса, сообщается на сайте музея.
"Со среды с 11.00 (13.00 мск) мы закрываем музей Мунка. Эта мера связана со снижением риска возможного распространения коронавирусной инфекции. Мы закрываемся на 2 недели, до 25 марта. Мы следим за ситуацией и следуем рекомендациям института общественного здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте.
За последние сутки число заболевших в Норвегии резко выросло – если в конце дня вторника институт общественного здравоохранения сообщал о 277 заболевших по всей стране, то к середине дня среды их количество увеличилось до 430 случаев. Норвежские медики считают предпринятые меры в стране недостаточными и призывают власти усиливать их, в частности, переводить как можно больше работающих на удаленную форму работы, а жителям страны рекомендуют отказаться от поездок за рубеж.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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