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Эксперты: разработка вакцины от коронавируса займет минимум год
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РИА Новости

Эксперты: разработка вакцины от коронавируса займет минимум год

14:58 11.03.2020 (обновлено: 15:11 11.03.2020)
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© AP Photo / Francois MoriВ лаборатории
В лаборатории
© AP Photo / Francois Mori
В лаборатории. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 мар – РИА Новости. Разработка вакцины от коронавируса займет минимум год, до 2021 года ее появление нереально, заявил на пресс-конференции в Берлине глава института Роберта Коха Лотар Вилер.
"Вакцина когда-либо появится, но это займет еще некоторое время, год, до 2021 года это нереально", - сказал глава института.
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В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса трех человек в Германии. Все случаи зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1296, сообщал институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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