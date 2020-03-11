СМИ рассказали, почему полезно пить воду натощак

снижение риска появления камней в почках и предотвращение цистита;

стимуляцию кровообращения, что положительно сказывается на коже и предотвращает преждевременное старение;

повышение интенсивности обмена веществ почти на четверть;

При этом эксперты рекомендуют пить теплую воду, поскольку это помогает снизить кислотность и избавиться от изжоги.