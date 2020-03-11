СМИ рассказали, почему полезно пить воду натощак

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вода, выпитая натощак, оказывает положительное влияние на организм, пишет немецкое издание Focus.
Среди основных эффектов авторы статьи перечисляют:
—выведение из организма токсинов;
—рост мышечных клеток;
—повышение интенсивности обмена веществ почти на четверть;
—стимуляцию кровообращения, что положительно сказывается на коже и предотвращает преждевременное старение;
—рост и увеличение объема волос;
—снижение риска появления камней в почках и предотвращение цистита;
—укрепление иммунитета и улучшение лимфатической системы организма.
При этом эксперты рекомендуют пить теплую воду, поскольку это помогает снизить кислотность и избавиться от изжоги.
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