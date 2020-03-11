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СМИ рассказали, почему полезно пить воду натощак
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РИА Новости

СМИ рассказали, почему полезно пить воду натощак

14:57 11.03.2020 (обновлено: 17:49 11.03.2020)
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© Depositphotos / maxoidosЖенщина пьет воду
Женщина пьет воду
© Depositphotos / maxoidos
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вода, выпитая натощак, оказывает положительное влияние на организм, пишет немецкое издание Focus.
Среди основных эффектов авторы статьи перечисляют:
выведение из организма токсинов;
рост мышечных клеток;
повышение интенсивности обмена веществ почти на четверть;
стимуляцию кровообращения, что положительно сказывается на коже и предотвращает преждевременное старение;
рост и увеличение объема волос;
снижение риска появления камней в почках и предотвращение цистита;
укрепление иммунитета и улучшение лимфатической системы организма.
При этом эксперты рекомендуют пить теплую воду, поскольку это помогает снизить кислотность и избавиться от изжоги.
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