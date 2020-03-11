В Якутске намерены продолжить успылять "подозрительных" животных

ЯКУТСК, 11 мар – РИА Новости. Эвтаназия подозрительных животных из-за вируса бешенства в Якутске будет продолжена, несмотря на скандал в пункте передержки, где ветеринары усыпили собак и кошек, сообщила журналистам глава города Сардана Авксентьева.
Как отметила Авксентьева, департамент ветеринарии республики не сомневается в результатах своей экспертизы.
"Они понимают, что любое искажение результатов грозит лишением аккредитации лаборатории. В данное время мы работаем по условиям и требованиям ветеринарных врачей. Эвтаназия подозрительных животных будет продолжена. По словам сотрудников управления ветеринарии, к ним относятся все животные на территории Якутска и Жатая. Но будем надеяться, что будет соблюдаться регламент контроля и выявления симптомов", - рассказала мэр.
По ее словам, администрация города не была уведомлена ветеринарами о проведении 7 марта эвтаназии животных из-за вируса бешенства в пункте передержки. "Четвертого и пятого марта представители управления ветеринарии довели окружной администрации информацию, что в пункте передержки будет проведен 10-дневный контроль за животными. Ничто не предвещало, что 7 марта будет произведена эвтаназия животных. При этом, согласно актам, эвтаназия началась еще 5 марта и продолжалась до 8 марта", - сказала Авксентьева.
По словам главы города, по результатам прокурорской проверки действиям ветеринаров будет дана должная правовая оценка. Также мэр объявила о начале бесплатной вакцинации животных из-за вируса бешенства.
По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.
Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.
11 февраля, 08:00"Все в крови, кругом трупы". В Приморье обнаружили "логово живодера"