В Якутске намерены продолжить успылять "подозрительных" животных

ЯКУТСК, 11 мар – РИА Новости. Эвтаназия подозрительных животных из-за вируса бешенства в Эвтаназия подозрительных животных из-за вируса бешенства в Якутске будет продолжена, несмотря на скандал в пункте передержки, где ветеринары усыпили собак и кошек, сообщила журналистам глава города Сардана Авксентьева

Как отметила Авксентьева, департамент ветеринарии республики не сомневается в результатах своей экспертизы.

"Они понимают, что любое искажение результатов грозит лишением аккредитации лаборатории. В данное время мы работаем по условиям и требованиям ветеринарных врачей. Эвтаназия подозрительных животных будет продолжена. По словам сотрудников управления ветеринарии, к ним относятся все животные на территории Якутска и Жатая. Но будем надеяться, что будет соблюдаться регламент контроля и выявления симптомов", - рассказала мэр.

По ее словам, администрация города не была уведомлена ветеринарами о проведении 7 марта эвтаназии животных из-за вируса бешенства в пункте передержки. "Четвертого и пятого марта представители управления ветеринарии довели окружной администрации информацию, что в пункте передержки будет проведен 10-дневный контроль за животными. Ничто не предвещало, что 7 марта будет произведена эвтаназия животных. При этом, согласно актам, эвтаназия началась еще 5 марта и продолжалась до 8 марта", - сказала Авксентьева.

По словам главы города, по результатам прокурорской проверки действиям ветеринаров будет дана должная правовая оценка. Также мэр объявила о начале бесплатной вакцинации животных из-за вируса бешенства.

По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.