Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T17:14+0300
https://ria.ru/20200311/1568435352.html
Эксперт оценил принятые ЦБ меры по поддержке финансового рынка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_46a6778bc4981286fbe8768246413ca4.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил принятые ЦБ меры по поддержке финансового рынка

14:55 11.03.2020 (обновлено: 17:14 11.03.2020)
421
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Принятые ЦБ России меры по ликвидности в ближайшие дни улучшат индекс финансового стресса российской экономики, сообщил РИА Новости руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
Ранее в среду аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Индекс финансового стресса оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Вчера, 12:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30 процентов. На этом фоне рубль начал ослабляться. На момент открытия торгов в России во вторник доллар стоил 73 рубля, евро — 85 рублей. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль. Рубль в среду торгуется без единой динамики к доллару и снижается к евро.
На этом фоне ЦБ объявил о решении в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила; оно распространяется как на регулярные покупки, так и на покупки, отложенные в 2018 году. ЦБ также сделал заявление, что начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж валюты из ФНБ.
Флаг на здании Центрального банка РФ
10 марта, 12:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ЦБ оценили стабильность российской финансовой системы
Индекс финансового стресса ACRA FSI выступает лишь одним из многих индикаторов, задача которых подать сигнал о формировании предпосылок кризисных явлений в экономике, пояснил Коган. "Ситуация последних дней также говорит лишь об очень высокой вероятности завершения стадии роста, но не о чем-то неизбежном. Многое будет зависеть от того времени, сколько пройдет с момента наступления тех "кризисных" условий по ключевым индикаторам финансового рынка, на основе которых составлен индекс, — всего 12 таких индикаторов", — считает эксперт.
Среди них — волатильность цены нефти, обменного курса, акций, разницы в процентных ставках на денежном и облигационном рыках. Они демонстрируют изменение ожиданий участников рынка в отношении ожидаемой траектории экономики — усиление волатильности и рост спредов способствует ухудшению предпринимательских и потребительских настроений, условий для ведения бизнеса, что впоследствии становится катализатором для кризиса в реальном секторе экономики.
"Принятие Банком России мер по поддержке финансового рынка и стабилизация конъюнктуры нефтяного рынка после второго по амплитуде в истории падения цен в понедельник способны улучшить значение индекса финансового стресса ACRA FSI в ближайшие дни. В то же время в дальнейшем многое будет зависеть от договоренностей ОПЕК и России, а также от ситуации с распространением коронавируса, которая будет влиять на настроения на мировых рынках и обуславливать состояние российского финансового сектора", — заключил аналитик.
Флаг на здании Центрального банка РФ
10 марта, 10:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ЦБ вводит регуляторные послабления для банков из-за коронавируса
100003
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)ОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Эксперт оценил состояние российской экономики
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Эксперт рассказал, что может стать стимулом для роста цен на топливо
Российский рубль и американский доллар
Эксперт оценил возможность финансового кризиса в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики
Нефтяной станок-качалка
Эксперт рассказал, сколько Россия может выдержать низкие цены на нефть
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперт: говорить о кризисе в российской экономике преждевременно
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года
Президент России Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на глобальных рынках
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности
Вид на Абу-Даби
ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок
Табло пункта обмена валют в Москве
Курс доллара достиг 73 рублей
Табло курса обмена валют в Москве
Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
Лента новостейМолния