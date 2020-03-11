Эксперт оценил принятые ЦБ меры по поддержке финансового рынка

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Принятые Принятые ЦБ России меры по ликвидности в ближайшие дни улучшат индекс финансового стресса российской экономики, сообщил РИА Новости руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Ранее в среду аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Индекс финансового стресса оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта.

Страны ОПЕК + 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30 процентов. На этом фоне рубль начал ослабляться. На момент открытия торгов в России во вторник доллар стоил 73 рубля, евро — 85 рублей. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль. Рубль в среду торгуется без единой динамики к доллару и снижается к евро.

На этом фоне ЦБ объявил о решении в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила; оно распространяется как на регулярные покупки, так и на покупки, отложенные в 2018 году. ЦБ также сделал заявление, что начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж валюты из ФНБ.

Индекс финансового стресса ACRA FSI выступает лишь одним из многих индикаторов, задача которых подать сигнал о формировании предпосылок кризисных явлений в экономике, пояснил Коган. "Ситуация последних дней также говорит лишь об очень высокой вероятности завершения стадии роста, но не о чем-то неизбежном. Многое будет зависеть от того времени, сколько пройдет с момента наступления тех "кризисных" условий по ключевым индикаторам финансового рынка, на основе которых составлен индекс, — всего 12 таких индикаторов", — считает эксперт.

Среди них — волатильность цены нефти, обменного курса, акций, разницы в процентных ставках на денежном и облигационном рыках. Они демонстрируют изменение ожиданий участников рынка в отношении ожидаемой траектории экономики — усиление волатильности и рост спредов способствует ухудшению предпринимательских и потребительских настроений, условий для ведения бизнеса, что впоследствии становится катализатором для кризиса в реальном секторе экономики.