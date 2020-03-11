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МИД прокомментировал ситуацию в Афганистане
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РИА Новости

МИД прокомментировал ситуацию в Афганистане

14:55 11.03.2020
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© REUTERS / Omar SobhaniАфганские военные на месте атаки в Кабуле
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
© REUTERS / Omar Sobhani
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация в Афганистане, где в начале недели в Кабуле состоялись две параллельные церемонии инаугурации основных соперников на выборах президента страны, вызывает обеспокоенность и чревата дестабилизацией, заявили в МИД РФ.
В понедельник переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.
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"Вызывает обеспокоенность то, что складывающаяся кризисная ситуация чревата дальнейшей дестабилизацией и без того сложной внутриполитической ситуации в стране и негативными последствиями для запуска инклюзивных межафганских переговоров, перспективы которых открылись после заключения американо-талибского соглашения в Дохе 29 февраля", - говорится в заявлении МИД РФ.
"Призываем всех ответственных политических деятелей Афганистана руководствоваться исключительно общенациональными интересами, сосредоточить усилия на продвижении процесса национального примирения, ведущего к прекращению гражданской войны и возрождению мирного, единого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркопреступности", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД добавили, что "готовы и впредь оказывать дружественному афганскому народу всемерную поддержку в интересах скорейшего достижения указанных целей".
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Его соперник на выборах - Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе.
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Абдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайАфганистанКабул (город)В мире
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