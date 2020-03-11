МИД прокомментировал ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация в Ситуация в Афганистане , где в начале недели в Кабуле состоялись две параллельные церемонии инаугурации основных соперников на выборах президента страны, вызывает обеспокоенность и чревата дестабилизацией, заявили в МИД РФ.

В понедельник переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.

"Вызывает обеспокоенность то, что складывающаяся кризисная ситуация чревата дальнейшей дестабилизацией и без того сложной внутриполитической ситуации в стране и негативными последствиями для запуска инклюзивных межафганских переговоров, перспективы которых открылись после заключения американо-талибского соглашения в Дохе 29 февраля", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Призываем всех ответственных политических деятелей Афганистана руководствоваться исключительно общенациональными интересами, сосредоточить усилия на продвижении процесса национального примирения, ведущего к прекращению гражданской войны и возрождению мирного, единого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркопреступности", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что "готовы и впредь оказывать дружественному афганскому народу всемерную поддержку в интересах скорейшего достижения указанных целей".