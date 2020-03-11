Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов

"То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию", — сказал он.

По его словам, многое зависит от того, последует ли вторая волна сильной волатильности на рынках. Пока что, отметил Белоусов, об этом ничто не свидетельствует.

Первый вице-премьер обратил внимание на то, что структура и характер отскока, произошедшего на рынках (нефть, фондовый рынок, активность и запросы населения), говорят о том, что "более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре".