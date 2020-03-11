Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию", — сказал он.
По его словам, многое зависит от того, последует ли вторая волна сильной волатильности на рынках. Пока что, отметил Белоусов, об этом ничто не свидетельствует.
Первый вице-премьер обратил внимание на то, что структура и характер отскока, произошедшего на рынках (нефть, фондовый рынок, активность и запросы населения), говорят о том, что "более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре".
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке: 9 марта падение цен достигало 30 процентов. Но на следующий день нефть отыграла часть потерь, а сегодня торгуется без единой динамики.