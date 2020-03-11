Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Риски роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля существует, но они не критические, а для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты власти РФ могут принять меры в случае необходимости, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Риски роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля существует, но они не критические, а для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты власти РФ могут принять меры в случае необходимости, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

По словам Белоусова, инфляция в России в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%.

"Но важно даже не то, где она окажется, а структура этой инфляции. У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств и тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – ред.) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет", - сказал Белоусов.

Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК + не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро - около 81 рублей.

По мнению аналитика компании RNC Pharma Николая Беспалова, цены на лекарства в России действительно могут расти в условиях ослабления рубля к евро и доллару, так как многие участники фармацевтического рынка в значительной степени зависят от поставок зарубежных фармсубстанций, реактивов, производственного оборудования и расходных материалов.