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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T17:10+0300
https://ria.ru/20200311/1568435107.html
Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства
https://cdn24.img.ria.ru/images/155976/38/1559763873_768:390:2500:1364_1036x0_80_0_0_8cebf0316f424215c46014e21cc4887f.jpg
РИА Новости

Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства

15:13 11.03.2020 (обновлено: 17:10 11.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Риски роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля существует, но они не критические, а для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты власти РФ могут принять меры в случае необходимости, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По словам Белоусова, инфляция в России в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%.
"Но важно даже не то, где она окажется, а структура этой инфляции. У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств и тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – ред.) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет", - сказал Белоусов.
Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро - около 81 рублей.
По мнению аналитика компании RNC Pharma Николая Беспалова, цены на лекарства в России действительно могут расти в условиях ослабления рубля к евро и доллару, так как многие участники фармацевтического рынка в значительной степени зависят от поставок зарубежных фармсубстанций, реактивов, производственного оборудования и расходных материалов.
Что касается бытовой техники, то крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" пока не меняли цены, сеть "Связной" не получала сообщений от партнеров о росте стоимости продукции, сообщили РИА Новости представители компаний.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
10 марта, 22:38Туризм
Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты
66138100
Обсудить 14
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеАндрей БелоусовОбщество
Популярные комментарии
А вообще то, по моему легче перечислить, на что цены не вырастут. Не верю я во все эти "предсказания" наших правителей. Ну вот не верю.
11 марта, 15:26
Никита Ермаков
3301001
Капитализм. "Если цены станут неуправляемы, превысят более чем в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы." - Ельцин. А воз и ныне там. Ничего не изменилось.
11 марта, 15:22
vvab6
1901000
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