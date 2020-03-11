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2020-03-11T14:50+0300
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Группа "Время и Стекло" объявила о распаде
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РИА Новости

Группа "Время и Стекло" объявила о распаде

14:50 11.03.2020
11146
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева
Участники группы Время и Стекло Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Участники группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
Солистка Надя Дорофеева отметила, что группе в этом году исполняется десять лет. Она вместе со вторым солистом Позитивом (Алексей Завгородний) чувствуют, что сделали в этом проекте "максимально все" и готовы к новому этапу.
Следующие полгода, как отмечается в Instagram, группа проведет в большом прощальном туре "Финальные титры", последний концерт которого состоится 11 сентября.
Украинская поп-группа "Время и Стекло" была образована в декабре 2010 года. В ее состав входят Алексей Завгородний (Позитив) и Надежда Дорофеева (Додо). Продюсером проекта выступает Алексей Потапенко (Потап).
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КультураНадежда Дорофеева (певица)Время и Стекло (группа)УкраинаВ мире
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