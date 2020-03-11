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Власти Таиланда ужесточили правила въезда для россиян
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РИА Новости

Власти Таиланда ужесточили правила въезда для россиян

14:49 11.03.2020 (обновлено: 16:53 11.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде
Самолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Власти Таиланда из-за распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу МВД страны Анупонга Паочинду.
Ранее граждане России, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату могли оформить в Таиланде по паспорту или другим документам визу по прибытии (Visa on Arrival — VoA).
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Теперь Бангкок исключил эту возможность. Кроме того, власти ужесточили правила въезда для граждан Южной Кореи и Италии, а также уроженцев Гонконга.
В свою очередь, в посольстве Таиланда в России напомнили, что между двумя странами с 2007 года действует безвизовый режим.
"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.

Россияне не пострадают

Генконсул России на острове Пхукет Владимир Соснов заявил РИА Новости, что российские туристы, посещающие Таиланд, не пострадают от временной отмены виз по прибытии в страну, так как такой возможностью россияне не пользовались благодаря соглашению о безвизовом режиме.
Он напомнил, что с середины 1990-х до начала 2000-х годов в Таиланде действовали визы по прибытии для россиян, сначала на 15, а потом на 30 дней.
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"Когда было подписано и вступило в силу соглашение, разрешающее взаимный безвизовый въезд, визами по прибытии просто перестали пользоваться: визы были платные, необходимо было ещё и заполнять документы для их получения и стоять в очереди. Кто будет это делать, если на тот же срок можно въехать в страну бесплатно и без визы?", - отметил Соснов.
"Между тем сами визы по прибытии для россиян не были отменены, они продолжали существовать как опция. Теперь их временно отменили, но на возможности для россиян отдыхать в Таиланде это никак не скажется, все российские туристы давно пользуются безвизовым въездом", - заявил дипломат.

Вспышка инфекции

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
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