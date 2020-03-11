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В Грузии продлили каникулы до 1 апреля из-за коронавируса
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РИА Новости

В Грузии продлили каникулы до 1 апреля из-за коронавируса

14:48 11.03.2020
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Власти Грузии приняли решение продлить каникулы в школах, детсадах и вузах страны до 1 апреля из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства.
Данное решение было принято на очередном заседании межведомственной координациионной группы во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. В Грузии на данный момент выявлено 23 случая инфицирования.
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"Каникулы будут продлены до 1 апреля. Вместе с тем прекращается обслуживание лиц с ограниченными возможностями... весенний призыв на обязательную военную службу также будет перенесен на месяц - до 13 апреля",- сказано в заявлении пресс-службы.
Каникулы были объявлены в школах, вузах и детсадах Грузии для того, чтобы провести в зданиях тщательную дезинфекцию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
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