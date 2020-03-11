В Грузии продлили каникулы до 1 апреля из-за коронавируса

"Каникулы будут продлены до 1 апреля. Вместе с тем прекращается обслуживание лиц с ограниченными возможностями... весенний призыв на обязательную военную службу также будет перенесен на месяц - до 13 апреля",- сказано в заявлении пресс-службы.