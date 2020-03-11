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Президент Афганистана упразднил должность премьер-министра
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РИА Новости

Президент Афганистана упразднил должность премьер-министра

14:47 11.03.2020
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
© Фотохост-агентство
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Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимает Абдулла Абдулла, не признавший итоги выборов главы государства, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя президента Седика Седикки.
В понедельник Гани принял присягу и официально вступил в должность президента Афганистана. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.
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Пост главы исполнительной власти, аналогичный позиции премьер-министра, был создан в сентябре 2014 года в рамках соглашения о разделе власти между двумя политиками. Тогда Абдулла Абдулла также не хотел признавать свое поражение от Гани на выборах президента.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Его соперник на выборах - Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе.
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Седик СедиккиАбдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайАфганистанВ мире
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