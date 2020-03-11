Президент Афганистана упразднил должность премьер-министра

В понедельник Гани принял присягу и официально вступил в должность президента Афганистана. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.

Пост главы исполнительной власти, аналогичный позиции премьер-министра, был создан в сентябре 2014 года в рамках соглашения о разделе власти между двумя политиками. Тогда Абдулла Абдулла также не хотел признавать свое поражение от Гани на выборах президента.