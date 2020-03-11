В Оренбургской области под наблюдение врачей попали 36 человек

Оренбургский минздрав запустил горячую линию для граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. У специалистов можно получить консультацию, а также сообщить сведения о месте и времени пребывания за рубежом. На сегодня случаев инфицирования коронавирусом в Оренбургской области не зарегистрировано, информирует ведомство.