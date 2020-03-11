В Оренбургской области под наблюдение врачей попали 36 человек

УФА, 11 мар - РИА Новости. Под наблюдением врачей остаются 36 человек, прибывших в Оренбургскую область из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, сообщили в минздраве региона.
"Под наблюдением врачей находятся 36 человек, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Все находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней, все здоровы. Два пациента из Орска и Новотроицка с признаками респираторной инфекции были госпитализированы в боксированные палаты Орской и Новотроицкой больниц. Клинических симптомов коронавирусной инфекции у данных пациентов нет. Они находятся под наблюдением до получения результатов обследования. Состояние пациентов удовлетворительное", - сообщили в областном минздраве, отметив, что результаты лабораторных исследований ожидаются до конца недели.
Оренбургский минздрав запустил горячую линию для граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. У специалистов можно получить консультацию, а также сообщить сведения о месте и времени пребывания за рубежом. На сегодня случаев инфицирования коронавирусом в Оренбургской области не зарегистрировано, информирует ведомство.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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