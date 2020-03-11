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Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
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РИА Новости

Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре

14:44 11.03.2020 (обновлено: 15:21 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц
Медсестра набирает лекарство в шприц
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медсестра набирает лекарство в шприц. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар — РИА Новости. Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал 50 миллионов рублей на лечение годовалой Юлианы из Югорска, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА).
Как написала во "ВКонтакте" мать девочки Людмила Сырцева, уже собрано 108,7 миллиона рублей. В общей сложности нужно 2,4 миллиона долларов, или более 170 миллионов рублей.
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Сырцева ранее сообщила РИА Новости, что лечить дочь планируют в одной из клиник США, так как в этой стране производят необходимый препарат. Ввозить его в Россию нельзя.
По ее словам, лечение на родине возможно, но для поддержания эффекта нужно каждые четыре месяца проводить процедуры. В то же время за океаном предлагают генную терапию, исключающую повторные манипуляции, если лечение провести до двух лет.
Юлиане два года исполнится в сентябре.
Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и дышать.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в феврале направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарствами детей с СМА за счет федерального бюджета.
Единственное лекарство для таких больных, зарегистрированное в России, — "Спинраза". Этот препарат необходимо вводить в течение всей жизни каждые четыре месяца в качестве терапии.
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Обсудить 73
Спинальная мышечная атрофия (СМА)РоссияХанты-Мансийский автономный округОбщество
Популярные комментарии
Вот что хотите говорите, можно быть Терешковой, в космос летать, еще что-то. А можно просто вот так подарить жизнь маленькому человечку, который умрет без помощи. И второе мне гораздо ближе.
11 марта, 16:01
aalekseevan
115000025
Вот за кого надо голосовать! Человек знать не знает ребенка и его семью. Горе у людей, он помог.
11 марта, 15:58
aalekseevan
96100018
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