В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В московском метро пассажиров высадили из поезда для проверки состава, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Так там прокомментировали сообщения Telegram-каналов, согласно которым на салатовой ветке произошел сбой: поезда из центра в сторону "Селигерской" ходят с увеличенными интервалами.

В пресс-службе уточнили, что на станции "Достоевская" высадили пассажиров поезда, следующего в сторону "Селигерской", состав убрали с линии для проверки.