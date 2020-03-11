В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В московском метро пассажиров высадили из поезда для проверки состава, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Так там прокомментировали сообщения Telegram-каналов, согласно которым на салатовой ветке произошел сбой: поезда из центра в сторону "Селигерской" ходят с увеличенными интервалами.
В пресс-службе уточнили, что на станции "Достоевская" высадили пассажиров поезда, следующего в сторону "Селигерской", состав убрали с линии для проверки.
"Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", — добавили в пресс-службе.
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