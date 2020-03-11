В Берлине отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

"Коронавирус распространяется. На этой фазе общественная жизнь должна быть ограничена. Путем сокращения массовых мероприятий распространение коронавируса может быть ограничено. Именно в начале эпидемии такое ограничение имеет значение. Поэтому управление здравоохранение до конца пасхальных каникул отменяет проведение массовых мероприятий численностью от 1000 участников. Безопасность берлинцев имеет высший приоритет", - сообщила сенатор, ее заявление опубликовано на сайте сената Берлина.