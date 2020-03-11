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В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек
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РИА Новости

В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек

14:35 11.03.2020 (обновлено: 15:27 11.03.2020)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании превысило две тысячи человек, 47 человек умерли, заявил в ходе пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.
"В Испании у нас на утро было всего 2002 зарегистрированных случая. Из них 50% в Мадриде, в четырех автономных сообществах - 78%, в остальных - 22%", - заявил Симон.
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Он сообщил, что 47 человек, у которых был установлен коронавирус, скончались.
Он сообщил, что 47 человек, у которых был установлен коронавирус, скончались, из них 31 в Мадриде. По данным минздрава, 136 человек выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 126 человек, из них 102 в Мадриде.
Во вторник власти сообщали о 1622 зараженных и 35 скончавшихся.
По словам Симона, насколько эффективны меры по сдерживанию распространения болезни, введенные правительством Испании и региональными властями, станет понятно через две недели. По его мнению, эпидемия может быть взята под контроль через месяц или два, "в худшем случае, через три или четыре".
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Несмотря на возросшую нагрузку, больницы справляются со сложившейся ситуацией, заверил Симон. "Мы, все общество, должны приложить усилия, чтобы предложенные меры корректно претворялись в жизнь… Страна не блокирована, передвижение людей не запрещено, но да, мы призываем к ответственности", - добавил Симон, заявив, что главная цель – "снизить риск для наиболее уязвимых слоев населения", в первую очередь пожилых людей.
Ранее власти автономных сообществ Мадрид и Ла-Риоха, а также столицы Страны басков Виктории приняли решение о временном закрытии учебных заведений, уроки проходят дистанционно. Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией прекращено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
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