В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек

МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании превысило две тысячи человек, 47 человек умерли, заявил в ходе пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

"В Испании у нас на утро было всего 2002 зарегистрированных случая. Из них 50% в Мадриде, в четырех автономных сообществах - 78%, в остальных - 22%", - заявил Симон.

Он сообщил, что 47 человек, у которых был установлен коронавирус, скончались.

Он сообщил, что 47 человек, у которых был установлен коронавирус, скончались, из них 31 в Мадриде. По данным минздрава, 136 человек выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 126 человек, из них 102 в Мадриде.

Во вторник власти сообщали о 1622 зараженных и 35 скончавшихся.

По словам Симона, насколько эффективны меры по сдерживанию распространения болезни, введенные правительством Испании и региональными властями, станет понятно через две недели. По его мнению, эпидемия может быть взята под контроль через месяц или два, "в худшем случае, через три или четыре".

Несмотря на возросшую нагрузку, больницы справляются со сложившейся ситуацией, заверил Симон. "Мы, все общество, должны приложить усилия, чтобы предложенные меры корректно претворялись в жизнь… Страна не блокирована, передвижение людей не запрещено, но да, мы призываем к ответственности", - добавил Симон, заявив, что главная цель – "снизить риск для наиболее уязвимых слоев населения", в первую очередь пожилых людей.

Ранее власти автономных сообществ Мадрид и Ла-Риоха, а также столицы Страны басков Виктории приняли решение о временном закрытии учебных заведений, уроки проходят дистанционно. Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией прекращено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.

Парламент Испании приостановил работу по меньшей мере на неделю после того, как у одного из депутатов был выявлен коронавирус.