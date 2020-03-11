Правительство Москвы разослало СМС летевшим с больными коронавирусом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 650 смс-сообщений о необходимости самоизоляции отправлено пассажирам рейсов, которыми летели больные коронавирусом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее Ракова сообщила, что около тысячи человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением в Москве. Это не только ближний круг – друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее.
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"После подтверждения диагноза заболевшего пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, оперативно осуществляется адресная смс-рассылка. Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений", - отметила Ракова.
По ее словам, быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.
"Эти меры позволяют успешно дистанцировать людей от посещения работы или учебы и сдерживать распространение инфекции", - добавила вице-мэр.
К настоящему моменту в Москве было зафиксировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов уже был успешно выписан из больницы после полного выздоровления. Остальные проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях города.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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