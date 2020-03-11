Правительство Москвы разослало СМС летевшим с больными коронавирусом

Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 650 смс-сообщений о необходимости самоизоляции отправлено пассажирам рейсов, которыми летели больные коронавирусом, сообщила журналистам заместитель мэра Более 650 смс-сообщений о необходимости самоизоляции отправлено пассажирам рейсов, которыми летели больные коронавирусом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ранее Ракова сообщила, что около тысячи человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом , находятся под медицинским наблюдением в Москве. Это не только ближний круг – друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее.

"После подтверждения диагноза заболевшего пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, оперативно осуществляется адресная смс-рассылка. Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений", - отметила Ракова.

По ее словам, быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.

"Эти меры позволяют успешно дистанцировать людей от посещения работы или учебы и сдерживать распространение инфекции", - добавила вице-мэр.

К настоящему моменту в Москве было зафиксировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов уже был успешно выписан из больницы после полного выздоровления. Остальные проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях города.