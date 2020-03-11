Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T14:39+0300
https://ria.ru/20200311/1568434059.html
Правительство Москвы разослало СМС летевшим с больными коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568386203_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_0277ef4938a41fc7119ae7b069d4942e.jpg
РИА Новости

Правительство Москвы разослало СМС летевшим с больными коронавирусом

14:34 11.03.2020 (обновлено: 14:39 11.03.2020)
25173
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 650 смс-сообщений о необходимости самоизоляции отправлено пассажирам рейсов, которыми летели больные коронавирусом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее Ракова сообщила, что около тысячи человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением в Москве. Это не только ближний круг – друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее.
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
10 марта, 10:09
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
"После подтверждения диагноза заболевшего пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, оперативно осуществляется адресная смс-рассылка. Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений", - отметила Ракова.
По ее словам, быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.
"Эти меры позволяют успешно дистанцировать людей от посещения работы или учебы и сдерживать распространение инфекции", - добавила вице-мэр.
К настоящему моменту в Москве было зафиксировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов уже был успешно выписан из больницы после полного выздоровления. Остальные проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях города.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
27553514
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Пассажирка на станции метро Селигерская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Берлине признали невозможным остановить распространение коронавируса
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Коронавирус
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в Ухане
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В оперштабе рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния