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Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину
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РИА Новости

Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину

14:37 11.03.2020 (обновлено: 14:43 11.03.2020)
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© TatlerОбложка апрельского номера журнала "Tatler"
Обложка апрельского номера журнала Tatler
© Tatler
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская версия журнала Tatler впервые поместила на обложку трансгендерную женщину Наталью Максимову.
Переводчица и модель Максимова в конце прошлого года призналась, что ранее была мужчиной.
Интервью для журнала взяла главный редактор Ксения Соловьева.

"Это особенная для меня обложка. В том числе потому, что эта история не должна была быть обложечной. Да, я знала, что иду на интервью, которое будут обсуждать. Но только после того, как наш разговор c Наташей состоялся, я приняла это решение", — написала она в Instagram.

Максимова появилась на обложке апрельского номера, он доступен в продаже с 11 марта.
Блогер Никки Тьюториалс
14 января, 13:39
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
136228109
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РоссияОбщество
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