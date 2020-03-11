Суд оставил в СИЗО экс-главу отдела УВД в рамках "дела Голунова"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить бывшего начальника отделения УВД по ЗАО Игоря Ляховца, по указанию которого, как считает следствие, журналисту Ивану Голунову были подброшены наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
В конце января СК отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое из пяти арестованных: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.
Ранее в среду Мосгорсуд признал законным помещение под стражу Уметбаева.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений.