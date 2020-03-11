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Туризм
2020-03-11T18:05+0300
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Власти: число туристов в Крыму с начала года выросло на 12 процентов
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РИА Новости

Власти: число туристов в Крыму с начала года выросло на 12 процентов

18:05 11.03.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯхта, пришвартованная к набережной Ялты
Яхта, пришвартованная к набережной Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Более 270 тысяч туристов отдохнули в Крыму за два месяца текущего года, сообщил глава комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"С начала 2020 года, по состоянию на конец февраля, в Крыму отдохнули 271 тысяча туристов. Это больше на 12 процентов, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на заседании крымского президиума.
При этом, по его словам, автотранспортом по Крымскому мосту приехали 70 процентов путешественников, поездами — шесть процентов.
В начале января глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что за 2019 год на полуострове отдохнули около 7,5 миллиона туристов, что на 9,3 процента выше показателя предыдущего года.
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