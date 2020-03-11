Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-03-11T14:29+0300
https://ria.ru/20200311/1568433563.html
Синод обсудит возможную реакцию РПЦ на распространение коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/38/1559953861_0:80:2501:1486_1036x0_80_0_0_8edc68871786a360d127215fd87706fc.jpg
РИА Новости

Синод обсудит возможную реакцию РПЦ на распространение коронавируса

14:29 11.03.2020
692
© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви обсудит возможную реакцию Церкви на распространение коронавируса, сообщил в среду на открытии заседания Синода патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Я хотел бы предварить наше заседание несколькими словами о ситуации, которая складывается в Москве в связи с появлением коронавируса. По милости Божией речь не идет об эпидемии или пандемии, есть лишь отдельные случаи, но заболевание очень непростое, коварное, поэтому нужно пресекать его развитие на той стадии, когда процесс еще управляемый", - сказал патриарх.
Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге предпринимаются достаточно хорошо продуманные меры, чтобы заболевание не распространялось, при этом "всегда возникает вопрос, а как Церковь будет себя вести в том или ином случае".
"Мы с вами обсудим эту тему, и отмечу, что у нас есть ясные прецеденты. Мы проходили через многие эпидемии. Помню эпидемию холеры, которая очень взволновала в свое время и население, и общественность, и власти. У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, но, как я уже сказал, не приходится говорить ни о какой эпидемии. Есть отдельные случаи, однако было бы полезно обсудить возможную реакцию нашей Церкви на это явление", - сказал предстоятель РПЦ.
Раздача освященного хлеба с вином на богослужении
3 марта, 15:06Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через причастие
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.
750013
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл прокомментировал прошедшую в Аммане встречу
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
В Словакии могут наказать Церковь за отказ от мер против коронавируса
Храм святителя Николая Мирликийского в Котельниках
РПЦ призвала приходы соблюдать меры безопасности из-за коронавируса
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
РПЦ подготовит список рекомендуемой детской художественной литературы
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
В оперштабе рассказали, на кого не распространяется мера о карантире
Станцы Рафаэля в Ватиканском дворце
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок с Украины
Храм Христа Спасителя в Москве
Мэрия: коронавирус не помешает Дню православной книги в Москве
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния