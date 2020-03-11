Синод обсудит возможную реакцию РПЦ на распространение коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви обсудит возможную реакцию Церкви на распространение коронавируса, сообщил в среду на открытии заседания Синода патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я хотел бы предварить наше заседание несколькими словами о ситуации, которая складывается в Москве в связи с появлением коронавируса. По милости Божией речь не идет об эпидемии или пандемии, есть лишь отдельные случаи, но заболевание очень непростое, коварное, поэтому нужно пресекать его развитие на той стадии, когда процесс еще управляемый", - сказал патриарх.

Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге предпринимаются достаточно хорошо продуманные меры, чтобы заболевание не распространялось, при этом "всегда возникает вопрос, а как Церковь будет себя вести в том или ином случае".

"Мы с вами обсудим эту тему, и отмечу, что у нас есть ясные прецеденты. Мы проходили через многие эпидемии. Помню эпидемию холеры, которая очень взволновала в свое время и население, и общественность, и власти. У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, но, как я уже сказал, не приходится говорить ни о какой эпидемии. Есть отдельные случаи, однако было бы полезно обсудить возможную реакцию нашей Церкви на это явление", - сказал предстоятель РПЦ.