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Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек

14:28 11.03.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannВ городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
© REUTERS / Arnd Wiegmann
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество заболевших новым коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек, сообщает в среду Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на 12.00 (14.00 мск), общее количество заболевших составило 645 человек, из них COVID 19 лабораторно подтвержден у 613 человек. Еще 32 человека ожидают итогов повторного теста. Три человека скончались от заболевания.
Всего вирус был выявлен в 23 кантонах из 26. Наибольшее количество заболевших приходится на кантон Тичино (128 человек), за ним следует кантон Во (107 человек), Женева (78 человек) и кантон Цюрих (58 человек).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыШвейцарияВ мире
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