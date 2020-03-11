Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек

ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество заболевших новым коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек, сообщает в среду Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на 12.00 (14.00 мск), общее количество заболевших составило 645 человек, из них COVID 19 лабораторно подтвержден у 613 человек. Еще 32 человека ожидают итогов повторного теста. Три человека скончались от заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса