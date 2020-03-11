В России не ожидают рост цен на косметику из-за ослабления рубля

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цены на парфюмерию, косметику и бытовую химию вряд ли вырастут в России в ближайшее время на фоне ослабления рубля, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30 процентов. На этом фоне рубль начал ослабляться. На момент открытия торгов в России во вторник доллар стоил 73 рубля, евро — 85 рублей. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль. Рубль в среду торгуется без единой динамики к доллару и снижается к евро.
По словам Бобровского, доля импортной продукции на российском рынке разнится в зависимости от товарной группы. Например, доля импорта в бытовой химии составляет менее 50 процентов рынка, объясняется это хорошо развитым отечественным производством, говорит он.
Кроме этого, у крупных компаний, входящих в ассоциацию, есть существенные товарные запасы. Также они используют инструменты по хеджированию валютных рисков, продолжил Бобровский. По его словам, говорить о каких-либо изменениях, связанных с ослаблением рубля, пока рано.
"Поскольку это уже не первое значительное изменение курсов валют, то вряд ли это в ближайшей перспективе приведет к изменению цен. Производители и предприятия розничной торговли, как правило, работают по долгосрочным договорам, в которых есть порядок действий в подобных ситуациях. Кроме того, важно отметить, что довольно значительная часть товаров (как парфюмерно-косметической продукции, так и товаров бытовой химии) производится в России и, соответственно, это позволяет снижать влияние колебаний курсов валют на цену товара", — прокомментировал Бобровский.
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