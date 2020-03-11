В России не ожидают рост цен на косметику из-за ослабления рубля

"Поскольку это уже не первое значительное изменение курсов валют, то вряд ли это в ближайшей перспективе приведет к изменению цен. Производители и предприятия розничной торговли, как правило, работают по долгосрочным договорам, в которых есть порядок действий в подобных ситуациях. Кроме того, важно отметить, что довольно значительная часть товаров (как парфюмерно-косметической продукции, так и товаров бытовой химии) производится в России и, соответственно, это позволяет снижать влияние колебаний курсов валют на цену товара", — прокомментировал Бобровский.