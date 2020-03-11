Абхазия закроет границу с Грузией из-за коронавируса

СУХУМ, 11 мар - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил принять меры по закрытию государственной границы с Грузией из-за коронавируса, сообщает в среду пресс-служба кабмина республики.
Ранее Бганба поручил установить на границе с Россией и Грузией тепловизоры и мобильные поликлиники "с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии". Кроме того, в МИД республики временно ограничили выдачу туристических виз гражданам зарубежных стран. Также в Абхазии был создан межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом, в который вошли представители Минздрава, МЧС, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.
"И.о. главы страны поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение и.о. президента с указанием срока действия полного ограничения пересечения абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 19 марта в Абхазию поступят экспресс тесты для диагностики коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды