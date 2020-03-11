Абхазия закроет границу с Грузией из-за коронавируса

Ранее Бганба поручил установить на границе с Россией и Грузией тепловизоры и мобильные поликлиники "с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии". Кроме того, в МИД республики временно ограничили выдачу туристических виз гражданам зарубежных стран. Также в Абхазии был создан межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом, в который вошли представители Минздрава, МЧС, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.