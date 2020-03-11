Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T15:39+0300
https://ria.ru/20200311/1568433185.html
Абхазия закроет границу с Грузией из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219334_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_7d7e258c7aa91c9f8bfe572e10e8995f.jpg
РИА Новости

Абхазия закроет границу с Грузией из-за коронавируса

14:24 11.03.2020 (обновлено: 15:39 11.03.2020)
1382
© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок
© REUTERS / Stephane Mahe
Производство медицинских масок. Архивное фото
СУХУМ, 11 мар - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил принять меры по закрытию государственной границы с Грузией из-за коронавируса, сообщает в среду пресс-служба кабмина республики.
Ранее Бганба поручил установить на границе с Россией и Грузией тепловизоры и мобильные поликлиники "с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии". Кроме того, в МИД республики временно ограничили выдачу туристических виз гражданам зарубежных стран. Также в Абхазии был создан межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом, в который вошли представители Минздрава, МЧС, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Вчера, 14:19
Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса
"И.о. главы страны поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение и.о. президента с указанием срока действия полного ограничения пересечения абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 19 марта в Абхазию поступят экспресс тесты для диагностики коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
700010
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВалерий БганбаАбхазияГрузияВ мире
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Женщина в медицинской маске
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР сообщили о создании нового органа для урегулирования в Донбассе
Детский сад
В Грузии продлили каникулы до 1 апреля из-за коронавируса
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния