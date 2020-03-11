Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса

"Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов", - заявила Меркель, добавив, что приемлемой мерой мог бы стать домашний карантин, эта мера способствовала бы ограничению распространения заболевания в случае, если инфицированные прибывают из зоны риска.