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Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса
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РИА Новости

Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса

14:19 11.03.2020 (обновлено: 14:21 11.03.2020)
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© AP Photo / Jens MeyerКанцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
© AP Photo / Jens Meyer
БЕРЛИН, 11 мар – РИА Новости. Закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом, заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов", - заявила Меркель, добавив, что приемлемой мерой мог бы стать домашний карантин, эта мера способствовала бы ограничению распространения заболевания в случае, если инфицированные прибывают из зоны риска.
В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса трех человек в Германии. Все случаи зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. Во вторник институт Роберта Коха сообщил о 1 139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
10 марта, 16:58
В Германии оценили влияние коронавируса на экономику
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАнгела МеркельГерманияВ мире
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