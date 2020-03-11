Число жертв коронавируса на западе Германии выросло до трех человек

"Мы подтверждаем гибель второго человека в округе Хайнсберг", - заявил РИА Новости по телефону представитель властей округа.

Он добавил, что не может пока сообщить подробности о погибшем. По словам представителя, таким образом "число погибших на западе страны увеличилось до трех".