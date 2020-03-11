Число жертв коронавируса на западе Германии выросло до трех человек

БЕРЛИН, 11 мар – РИА Новости. До трех человек выросло число жертв коронавируса на западе ФРГ, в округе Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, скончался второй человек, ранее сообщалось также о гибели женщины в городе Эссен.
"Мы подтверждаем гибель второго человека в округе Хайнсберг", - заявил РИА Новости по телефону представитель властей округа.
Он добавил, что не может пока сообщить подробности о погибшем. По словам представителя, таким образом "число погибших на западе страны увеличилось до трех".
В понедельник стало известно о гибели от последствий коронавируса двух пациентов в Германии. Оба случая зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще один человек скончался в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. Во вторник институт Роберта Коха сообщил о 1139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса