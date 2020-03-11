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Госдума рассмотрит в первом чтении депутатский проект о реформе ОСАГО
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РИА Новости

Госдума рассмотрит в первом чтении депутатский проект о реформе ОСАГО

14:15 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на ПМЭФ-2019
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума 12 марта может рассмотреть в первом чтении лишь законопроект депутатов о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), поскольку правительство РФ свой вариант отозвало, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета Анатолий Аксаков.
Соответствующее предложение, по его словам, будет рассмотрено в среду на совете нижней палаты парламента. Депутат допускает возможность принятия законопроекта во втором и третьем чтении в апреле. "Пока трудно сказать, какой может стать итоговая редакция, но вряд ли вновь будет обсуждаться вопрос о повышении размера страхового возмещения. Для этого нужно расширять тарифный коридор, а коридор не расширят, думаю. Может, правительство предложит продолжить в рамках второго чтения дискуссию об отказе от региональных коэффициентов и по мощности", - допускает Аксаков.
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Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с Аксаковым, является альтернативой правительственному варианту и практически соответствует ему, за исключением ряда норм. Так, в нем нет норм о повышении максимального страхового возмещения за вред жизни и здоровью до 2 миллионов с 500 тысяч рублей, об отмене коэффициентов территории и мощности. Но, как и в варианте кабмина, страховщикам в пределах установленного ЦБ коридора предоставлено право самим определять тариф в зависимости от того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем и соблюдает ПДД.
Правительство поддержало депутатский законопроект, поскольку предлагаемый в нем подход к ограничению максимального размера страховой премии по договору ОСАГО "позволит реализовать потенциал применения скидок и надбавок в зависимости от аварийности вождения в качестве экономического стимула к повышению безопасности дорожного движения". Предполагается, что этот размер не может превышать трехкратное максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное ЦБ и скорректированное с учетом коэффициентов.
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Банк России также поддержал депутатский законопроект. При этом зампред ЦБ Владимир Чистюхин на заседании комитета по финансовому рынку в начале марта говорил, что сначала надо будет посмотреть, как он заработает, а затем уже начать обсуждать те изменения, которые предлагало правительство.
В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз, до 2746-4942 рублей. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса. В июле кабмин внес в Госдуму законопроект по второму этапу реформы ОСАГО, который вел к поэтапному повышению тарифов на 30-40%. Однако депутаты высказали опасения относительно отмены территориального коэффициента и расширения тарифного коридора, повышения до 2 миллионов рублей предельного возмещения за вред жизни или здоровью.
Полис ОСАГО
5 декабря 2019, 04:15
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
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ОСАГОГосдума РФАнатолий АксаковОбщество
Популярные комментарии
В современной России реформа синоним повышения цены.
11 марта, 14:27
Д Денис Хорошев
3400300
Пока в Думе у Ед.России будет большинство,то бояться правящей верхушке нечего,будут приниматься любые на вкус и на цвет законы.
11 марта, 15:12
Хромцов Александр Хромцов
1200000
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