Госдума рассмотрит в первом чтении депутатский проект о реформе ОСАГО

Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на ПМЭФ-2019

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума 12 марта может рассмотреть в первом чтении лишь законопроект депутатов о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( ОСАГО ), поскольку правительство РФ свой вариант отозвало, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета Анатолий Аксаков

Соответствующее предложение, по его словам, будет рассмотрено в среду на совете нижней палаты парламента. Депутат допускает возможность принятия законопроекта во втором и третьем чтении в апреле. "Пока трудно сказать, какой может стать итоговая редакция, но вряд ли вновь будет обсуждаться вопрос о повышении размера страхового возмещения. Для этого нужно расширять тарифный коридор, а коридор не расширят, думаю. Может, правительство предложит продолжить в рамках второго чтения дискуссию об отказе от региональных коэффициентов и по мощности", - допускает Аксаков.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с Аксаковым, является альтернативой правительственному варианту и практически соответствует ему, за исключением ряда норм. Так, в нем нет норм о повышении максимального страхового возмещения за вред жизни и здоровью до 2 миллионов с 500 тысяч рублей, об отмене коэффициентов территории и мощности. Но, как и в варианте кабмина, страховщикам в пределах установленного ЦБ коридора предоставлено право самим определять тариф в зависимости от того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем и соблюдает ПДД.

Правительство поддержало депутатский законопроект, поскольку предлагаемый в нем подход к ограничению максимального размера страховой премии по договору ОСАГО "позволит реализовать потенциал применения скидок и надбавок в зависимости от аварийности вождения в качестве экономического стимула к повышению безопасности дорожного движения". Предполагается, что этот размер не может превышать трехкратное максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное ЦБ и скорректированное с учетом коэффициентов.

Банк России также поддержал депутатский законопроект. При этом зампред ЦБ Владимир Чистюхин на заседании комитета по финансовому рынку в начале марта говорил, что сначала надо будет посмотреть, как он заработает, а затем уже начать обсуждать те изменения, которые предлагало правительство.