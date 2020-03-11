В Нидерландах картину Ван Гога продали за 15 миллионов евро

"Мы рады сообщить, что договорились о продаже Ван Гога. Теперь осталось решить вопросы с документами", — прокомментировала Эмма Уорд, директор лондонской галереи Dickinson (они выставили картину на TEFAF. — Прим.ред.).

Полотно, написанное в 1885 году, было продано на сельской ярмарке всего за четыре фунта в 1967 году, а спустя год за 45 фунтов в Лондоне. Начиная с 1970 года, картину четырежды выставляли на аукционе Sotheby's. На последних торгах, в 2001 году, за 1,7 миллиона долларов ее приобрел житель США.