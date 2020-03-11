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2020-03-11T16:15+0300
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В Нидерландах картину Ван Гога продали за 15 миллионов евро
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РИА Новости

В Нидерландах картину Ван Гога продали за 15 миллионов евро

16:01 11.03.2020 (обновлено: 16:15 11.03.2020)
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© Vincent Willem van GoghКартина "Пейзаж с крестьянским домом"
Картина Пейзаж с крестьянским домом
© Vincent Willem van Gogh
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Картину Винсента Ван Гога "Пейзаж с крестьянским домом" ("Paysanne devant une chaumière) купил коллекционер на международной выставке искусства и антиквариата TEFAF в Маастрихте за 15 миллионов евро, сообщает Artsy.
"Мы рады сообщить, что договорились о продаже Ван Гога. Теперь осталось решить вопросы с документами", — прокомментировала Эмма Уорд, директор лондонской галереи Dickinson (они выставили картину на TEFAF. — Прим.ред.).
Полотно, написанное в 1885 году, было продано на сельской ярмарке всего за четыре фунта в 1967 году, а спустя год за 45 фунтов в Лондоне. Начиная с 1970 года, картину четырежды выставляли на аукционе Sotheby's. На последних торгах, в 2001 году, за 1,7 миллиона долларов ее приобрел житель США.
Сейчас, по информации издания, этот пейзаж стал самым дорогим предметом искусства на голландской выставке, которая открылась в субботу.
TEFAF в Маастрихте продлится до 15 марта.
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