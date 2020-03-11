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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T17:21+0300
https://ria.ru/20200311/1568432458.html
Эксперт рассказал, сколько Россия может выдержать низкие цены на нефть
https://cdn25.img.ria.ru/images/155740/35/1557403532_454:729:2799:2048_1036x0_80_0_0_3c727b6a73256d1f4655e57a4ce46d10.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько Россия может выдержать низкие цены на нефть

14:09 11.03.2020 (обновлено: 17:21 11.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Цены на нефть будут оставаться очень низкими в ближайшие несколько недель или месяцев, Россия может выдержать обвал цен на черное золото как минимум 18 месяцев, считает директор по исследованиям французской Высшей школы социальных наук (EHESS) и глава Центра исследований индустриализации (CEMI) Жак Сапир.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30 процентов.
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"Ценовая война на рынке нефти, другими словами – противостояние между Саудовской Аравией и Россией, — имеет очевидную задачу: заставить американских производителей сланцевой нефти выдержать общее падение цен на нефть, вызванное падением спроса из-за коронавируса", — сказал РИА Новости Сапир.

Эксперт также указал на то, что в этой ситуации нефтехимическая промышленность США уже пострадала. "Конкурентоспособность этой отрасли поставлена под сомнение снижением цен, и падение стоимости акций американских нефтехимических компаний в понедельник резко превысило средний показатель Dow Jones", — отметил он.
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"Цены на нефть будут оставаться очень низкими в течение следующих недель или даже месяцев. Цена на нефть марки Brent может упасть ниже 20 долларов. Похоже, что Россия подготовилась к такой возможной ситуации. Она может выдержать такие цены минимум 18 месяцев. Последствия таких цен будут драматичными для производства сланцевой нефти в Соединенных Штатах и, следовательно также для нефтехимической промышленности и для банков, которые предоставили много кредитов этим двум отраслям", — полагает эксперт.

Однако самое прямое последствие нынешнего кризиса — это выживание Саудовской Аравии и властей этой страны, подчеркнул он. "Саудовской Аравии нужны цены на нефть от 75 до 80 долларов США, чтобы сбалансировать свой бюджет. При ценах, которые были достигнуты с понедельника и вторника, дефицит бюджета страны может достичь 100 миллиардов долларов, а цели новых продаж акций компании Aramco поставлены под вопрос", — продолжил Сапир.
Если нефтяного перемирия достичь не удастся, то период низких цен на нефть может продлиться около 18 месяцев, полагает эксперт.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьDow JonesSaudi AramcoЖак СапирОПЕКСаудовская АравияСШАЭкономика
Популярные комментарии
спасибо бывшему переводчику Сечину за неспособность соображать даже на уровне третьеклассника... чтобы сохранить свой рынок нефти достаточно было держать цену чуть ниже, чем у сланцевиков, а не валить ее вдвое... щас и рубль еще раз вдвое рухнет с уровнем жизни... молодец Путин, надежных друзей на посты ставит.. Миллер трубу с газом утопил за10 млрд. долларов - не догадался построить завод по СПГ, другой спровоцировал потери на 150 млн. долларов в день поспорив с саудитами, третий коррупцию в 10 раз увеличил, четвертый в сколково триллион в прах перемолол и так далее.. но срок себе уже обнулил
11 марта, 14:46
Анатолий Серебров
1511007
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