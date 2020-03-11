Эксперт рассказал, сколько Россия может выдержать низкие цены на нефть

"Цены на нефть будут оставаться очень низкими в течение следующих недель или даже месяцев. Цена на нефть марки Brent может упасть ниже 20 долларов. Похоже, что Россия подготовилась к такой возможной ситуации. Она может выдержать такие цены минимум 18 месяцев. Последствия таких цен будут драматичными для производства сланцевой нефти в Соединенных Штатах и, следовательно также для нефтехимической промышленности и для банков, которые предоставили много кредитов этим двум отраслям", — полагает эксперт.