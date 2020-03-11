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РИА Наука
2020-03-11T18:20+0300
https://ria.ru/20200311/1568432418.html
Ученые подтвердили права России на арктический шельф
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РИА Новости

Ученые подтвердили права России на арктический шельф

14:09 11.03.2020 (обновлено: 18:20 11.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Геофизики из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Московского физико-технического института разработали геодинамическую модель, которая описывает эволюцию литосферы в Арктике за последние 60 миллионов лет. Модель дает научное обоснование заявке России в Комиссию ООН по расширению внешних границ континентального шельфа в Арктике. Результаты опубликованы в журнале Geotectonics.
На сегодняшний день между арктическими государствами есть некоторые разногласия относительно границ шельфа в Северном Ледовитом океане. Россия подала заявку в комиссию ООН еще 2001 году. Однако чтобы доказать, какую часть дна арктических морей следует считать продолжением континента, требуются серьезные геофизические и геологические исследования, которыми занимаются российские ученые.
Итогом очередного этапа таких исследований стала статья, в которой на основе современной концепции тектоники литосферных плит описаны все этапы эволюции Арктического региона с позднего мела до наших дней.
Литосфера — твердая оболочка Земли, включающая в себя земную кору и подстилающие части верхней мантии. Литосферные плиты движутся по пластичному слою мантии, из-за чего образуются различные геологические структуры: горы, хребты, океаны и моря. Геолого-геофизические данные показывают, что литосфера Арктического региона более 60 миллионов лет растягивалась горизонтально, что привело к возникновению основных тектонических структур — подводных хребтов и разделяющих их впадин.
Геодинамическая модель, разработанная учеными, объясняет это растяжение действием сил конвекции — циркуляции вещества верхней мантии, связанного с погружением литосферы Тихого океана в зонах субдукции — Курило-Камчатской, Алеутской и Японской.
© Depositphotos / ArthurBalitskiyЭволюция литосферы Земли
Эволюция литосферы Земли
© Depositphotos / ArthurBalitskiy
Эволюция литосферы Земли
"Модель объясняет раздвижение (спрединг) литосферы Евразийского бассейна за последние 60 миллионов лет, откол и отодвигание хребта Ломоносова от Баренцевоморской окраины, растяжение литосферы в котловинах Макарова и Подводников, магматизм поднятия Альфа и другие особенности тектонического строения дна Северного Ледовитого океана", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, академика Леопольда Лобковского, заведующего лабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана МФТИ и руководителя геологического направления Института океанологии.
В основе модели лежат данные сейсмической томографии — зондирования земной коры и мантии с помощью сейсмических волн, которые возникают при землетрясениях. Результаты показывают, что в зонах субдукции переходного региона от Тихого океана к Азии происходит погружение западной части Тихоокеанской литосферы до глубин более 500 километров с последующим ее выполаживанием и дальнейшим движением в горизонтальном направлении вдоль границы верхней и нижней мантии.
Разработанная модель эволюции литосферы объясняет процессы не только в Арктике, но и в смежных частях Северо-Восточной Азии, например происхождение рифтовой зоны озера Байкал, а также смещение континента в сторону Курило-Камчатской и Японской островных дуг.
Но главное — новая модель показывает, что основные структуры Арктического бассейна: хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, Чукотское поднятие и разделяющие их котловина Подводников и Чукотская впадина — первично представляли собой единый консолидированный блок континентальной земной коры — естественное продолжение материковой окраины России.
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РИА НаукаЛеопольд ЛобковскийЗемля - РИА НаукаАрктикаМосковский физико-технический институтРоссийская академия наукООН
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