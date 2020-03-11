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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-11T14:09+0300
https://ria.ru/20200311/1568432387.html
"Новотранс" создаст в Кузбассе промышленно-энергетический комплекс
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РИА Новости

"Новотранс" создаст в Кузбассе промышленно-энергетический комплекс

14:09 11.03.2020
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© "Россети Московский регион"Подстанция
Подстанция
© "Россети Московский регион"
КЕМЕРОВО, 11 мар - РИА Новости. Правительство Кузбасса и АО ХК "Новотранс" заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, предусматривающее создание в городе Прокопьевске Кемеровской области крупного промышленно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба "Новотранса".
Инвестиции в проект составят порядка 30 миллиардов рублей, проект позволит создать в регионе более 6 тысяч новых рабочих мест, отмечается в сообщении.
"Новотранс" намерен построить и развивать в Прокопьевском городском округе Кемеровской области промышленно-энергетический комплекс, который включает угледобывающий разрез, теплоэлектроцентраль мощностью более 100 МВт, а также металлургический комплекс по производству цельнокатаных колес для грузовых железнодорожных вагонов с планируемым объемом производства 400 тысяч единиц продукции в год", – говорится в сообщении пресс-службы.
"Подписание соглашения с Кемеровской областью стало подтверждением стратегии развития холдинга "Новотранс", предусматривающей инвестирование в развитие транспортной и промышленной инфраструктуры России. Кузбасс – стратегически важный регион для увеличения экономического потенциала нашей страны. Реализация нового мега-проекта позволит "Новотрансу" внести существенный вклад в решение задачи перехода от экспортно-сырьевой модели экономики региона к инновационному социально-ориентированному экономическому развитию", – цитирует пресс-служба президента "Новотранса".
"Развитие промышленной инфраструктуры холдинга "Новотранс" в Прокопьевске обеспечит прирост налогов. Ввод… промышленно-энергетического комплекса с собственными объектами генерации приведет к увеличению уровня занятости населения региона и снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг… В целом… мы получим значительное повышение экономических показателей Кузбасса", - цитирует пресс-служба холдинга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Котельная
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Цивилев добавил, что новый комплекс улучшит экологию города. "Теплоэлектростанция подаст в город тепло… и 16 котельных будет… закрыто из 70…Поэтому это еще и экологически очень интересный проект", – добавил глава региона.
По словам президента холдинга "Новотранс", на реализацию проекта потребуется от 4 до 6 лет.
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ТеплоснабжениеКемеровская областьЭкономика
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