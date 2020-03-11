Шульгинов: "Русгидро" видит затягивание обмена активами от СУЭК

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Русгидро" видит затягивание процесса обмена активами со стороны СУЭК Андрея Мельниченко, сообщил журналистам глава энергокомпании "Русгидро" видит затягивание процесса обмена активами со стороны СУЭК Андрея Мельниченко, сообщил журналистам глава энергокомпании Николай Шульгинов

"Русгидро" в сентябре прошлого года сообщила, что ее совет директоров одобрил обмен активами со структурами Мельниченко, которые являются основными миноритарными акционерами Дальневосточной энергокомпании (ДЭК). Шульгинов тогда говорил, что обмен планируется завершить до конца 2019 года. В декабре представитель компании в ходе телефонной конференции говорил, что обмен активами не окажет влияния на результатах "Русгидро", поскольку не предполагает платежей, это безналичная своповая сделка.

"Я наблюдаю осознанное затягивание этого процесса со стороны СУЭК", - сказал глава "Русгидро", отвечая на вопрос об обмене активами с СУЭК.

В рамках обмена структуры Мельниченко получат Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез в Приморском крае, а "Русгидро" - долю Мельниченко в ДЭК. По данным газеты "Коммерсант", доля структур Мельниченко в ДЭК оценена в 8 миллиардов рублей, а общая стоимость компании может составлять 19 миллиардов.

Контроль над ДЭК означает для "Русгидро" возможность решить проблему с долгами входящей в ДЭК Дальневосточной генерирующей компании. В сентябре совет директоров "Русгидро" одобрил выкуп допэмиссии ДГК на сумму до 40,5 миллиарда рублей "путем конвертации в акции внутригрупповой задолженности". Долги ДГК составляют 65,8 миллиарда рублей, включая внутригрупповой заем на 40,5 миллиарда рублей от "Русгидро" в рамках форвардной сделки с ВТБ. Докапитализацию ДГК и обмен активами планировалось завершить до конца 2019 года.