Эксперт оценил возможность финансового кризиса в России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Говорить о близости полномасштабного финансового кризиса в России рано, хотя на фоне значительного снижения цен на нефтяном рынке и ситуации с коронавирусом риски рецессии в российской экономике сейчас заметно возросли, заявил РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА ранее в среду объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Этот индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта.

"На наш взгляд, говорить о близости полномасштабного неконтролируемого кризиса в России пока что рано, однако риски рецессии в российской экономике сейчас заметно возросли. Наибольшие угрозы для экономики России формирует именно тот факт, что понижательное воздействие на экономическую конъюнктуру может исходить одновременного как со стороны значительного снижения цен на нефтяном рынке, так и со стороны развития вирусного фактора и его давления на мировую экономику", — считает Покатович.

Он отметил, что, если нефтяной рынок потеряет свою стабильность в среднесрочной перспективе, а масштаб негативного вирусного воздействия окажется достаточным для замедления роста мировой экономики ниже двух процентов, российская экономика продемонстрирует сокращение на 0,3-0,8 процента уже в 2020 году. Можно предложить, что данное снижение будет иметь контролируемый формат, отличный от полноценного кризисного спада, указал он.

Однако вероятность возникновения кризисных явлений в экономике Р\оссии существенно возрастет при устойчивом переходе нефтяных цен в диапазон 20-25 долларов за баррель. Тревожными сигналами также могут стать ослабление курса рубля ниже отметок в 83-85 рублей за доллар и резкое повышение ключевой ставки ЦБ

"Полагаем, что полноценным кризисом можно будет считать снижение экономики России в этом году на 1,5-2,5 процента. Признаками приближения столь существенного спада станет появление таких тенденций как масштабный спад производственной активности, устойчивое снижение расходов на конечное потребление на 1,5-2 процента, существенный спад инвестиционной активности, в том числе в виде снижения валового накопления основного капитала на четыре-шесть процентов, — пояснил эксперт.