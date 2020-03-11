Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T17:26+0300
https://ria.ru/20200311/1568432197.html
Эксперт оценил возможность финансового кризиса в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:65:3127:1824_1036x0_80_0_0_75db6b064e729b86d9d8c2655b381c31.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможность финансового кризиса в России

14:06 11.03.2020 (обновлено: 17:26 11.03.2020)
2110
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Говорить о близости полномасштабного финансового кризиса в России рано, хотя на фоне значительного снижения цен на нефтяном рынке и ситуации с коронавирусом риски рецессии в российской экономике сейчас заметно возросли, заявил РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА ранее в среду объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Этот индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 13:49Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики
"На наш взгляд, говорить о близости полномасштабного неконтролируемого кризиса в России пока что рано, однако риски рецессии в российской экономике сейчас заметно возросли. Наибольшие угрозы для экономики России формирует именно тот факт, что понижательное воздействие на экономическую конъюнктуру может исходить одновременного как со стороны значительного снижения цен на нефтяном рынке, так и со стороны развития вирусного фактора и его давления на мировую экономику", — считает Покатович.
Он отметил, что, если нефтяной рынок потеряет свою стабильность в среднесрочной перспективе, а масштаб негативного вирусного воздействия окажется достаточным для замедления роста мировой экономики ниже двух процентов, российская экономика продемонстрирует сокращение на 0,3-0,8 процента уже в 2020 году. Можно предложить, что данное снижение будет иметь контролируемый формат, отличный от полноценного кризисного спада, указал он.
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Вчера, 13:05Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Силуанов не согласился с АКРА о финансовой обстановке в России
Однако вероятность возникновения кризисных явлений в экономике Р\оссии существенно возрастет при устойчивом переходе нефтяных цен в диапазон 20-25 долларов за баррель. Тревожными сигналами также могут стать ослабление курса рубля ниже отметок в 83-85 рублей за доллар и резкое повышение ключевой ставки ЦБ.
"Полагаем, что полноценным кризисом можно будет считать снижение экономики России в этом году на 1,5-2,5 процента. Признаками приближения столь существенного спада станет появление таких тенденций как масштабный спад производственной активности, устойчивое снижение расходов на конечное потребление на 1,5-2 процента, существенный спад инвестиционной активности, в том числе в виде снижения валового накопления основного капитала на четыре-шесть процентов, — пояснил эксперт.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее в среду заявил, что Минфин не считает текущую ситуацию в экономике России началом рецессии, не видит оснований для пессимизма, а прогноз по росту ВВП на 2020 год в 1,9 процента будет достигнут за счет стимулирования внутренней экономики.
Московская биржа
Вчера, 11:37
Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису
550002
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Антон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Рекомендуем
Нефтяной станок-качалка
Эксперт рассказал, сколько Россия может выдержать низкие цены на нефть
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Ученые подтвердили права России на арктический шельф
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Эксперт оценил состояние российской экономики
Пассажирка на станции метро Селигерская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава
Сотрудник полиции
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
Вид на Абу-Даби
ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Министр финансов Антон Силуанов
Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Силуанов не согласился с АКРА о финансовой обстановке в России
Женщина с ребенком
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Президент России Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на глобальных рынках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния